حظك اليوم.. برج الثور الأحد 27 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:



مهنيًا: تتركز الأنظار على قدراتك الإبداعية في مجالك المهني، وتفوز بجوائز تقديرًا لجهودك.

عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك العاطفي على المحك.

صحيًا: لا تتهوّر ولا تقرّر المضي في ما أنت عليه صحيًا، النتائج السلبية تظهر قريبًا.



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