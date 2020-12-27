قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:



مهنيًا: يكون هذا اليوم منطلقًا لمسيرة أخرى متميّزة تتيح أمامك فرصًا مهنية استثنائية.

عاطفيًا: تطالب الشريك بالإيفاء بوعوده أو هو يطالبك بذلك، وتجد نفسك محرجًا أمام بعض أسئلته.

صحيًا: تجد نفسك قليل الحركة ويسيطر عليك الخمول، فتحاول التخلص من ذلك بأي وسيلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 27 ديسمبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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