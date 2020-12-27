حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 27 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:



مهنياً: قد يضعك هذا اليوم في موقف مُربك، لا تفصح عن كل ما يجول في رأسك ولا سيّما اذا كان الامر سلبيّاً.

عاطفياً: يوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، وبانتظارك مرحلة مهمّة وديناميكية من حياتك العاطفية.

صحياً: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلباً في وضعك الصحي.



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