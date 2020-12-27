حظك اليوم.. برج القوس الأحد 27 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:



مهنيًا: يجعلك هذا اليوم قادرًا على ضبط الإيقاع، والمطلوب منك التهدئة وعدم استفزاز الزملاء بل التصرّف بليونة.

عاطفيًا: قد تفكر في مغازلة أو تتفق مع الشريك على تمضية نهاية أسبوع بعيدًا عن روتين الحياة العملية.

صحيًا: لا ترهق أعصابك وتنفعل أمام أمور تافهة لا تستحق سوى أن تمر عليها مرور الكرام.



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