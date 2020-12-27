حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 27 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الدلو على النحو التالي:



مهنيًا: تزداد مسؤولياتك هذا اليوم وتكون النتائج باهرة وتصب في مصلحتك وتحقّق لك أرباحًا غير منتظرة.

عاطفيًا: تجنّب المشاكل العاطفية التي وقعت فيها سابقًا وتعلّم منها جيدًا خشية الوقوع فيها مجددًا.

صحيًا: القلق والتوتر يسببان لك المشاكل الصحية، لكنها تزول قريبًا وتستعيد هدوءك وعافيتك.



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