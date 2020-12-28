حظك اليوم.. برج الأسد الاثنين 28 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:



مهنيًا: تحقيق الطموحات يحتاج إلى مزيد من الوقت، فكن صبورًا حتى تضمن تحقيق أهدافك نهائيًا وعلى نحو حاسم.

عاطفيًا: جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وقوفك إلى جانب الشريك يزيد اعجابه بك ويعزز الثقة بينكما.

صحيًا: قد تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين.



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