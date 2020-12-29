مهنيًا: يدعمك المربع الفلكي بين القمر من السرطان والشمس من برج الجدي الترابي الصديق الذي يتحدث عن علاقات عذبة واجتماعات مميزة والاحتفال بمناسبة سعيدة مع الزملاء.
عاطفيًا: علاقتك بالحبيب مستقرة بسبب اعتمادكما الصراحة والحوار الهادئ، وتمضيان معًا أجمل الأوقات الرومانسية.
صحيًا: عوارض التوتر التي تنتابك بين حين وآخر غير مفيدة صحيًا، راجع طبيبك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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