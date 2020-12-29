حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: يكون هذا اليوم مؤشرًا ملائمًا للانطلاق في الأعمال المهمة المنتظرة، ووضع الخطط المستقبلية لمشاريع كبيرة تريد إنجازها.



عاطفيًا: الكذب لن يكون في مصلحتك في التعامل مع الشريك، وخصوصًا أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك.

صحيًا: تكثر من السهر وشرب الكحول، ولكنك لا تدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور، حذار.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.