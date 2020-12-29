حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تريحك الأجواء هذا اليوم، وتوحي لك بأفكار جيدة لبعض المشاريع وتدعوك إلى المبادرة والمجازفة، ويسعدك أن ترى الزملاء سعداء ببعض الإنجازات.

عاطفيًا: ثمة من يحاول تشويه صورتك، لكن مسعاه لن ينجح بسبب الوعي الذي يتمتع به الشريك.

صحيًا: أهم قرار يتعلق بصحتك تتخذه اليوم، والكل سيفرح وسيهنئك به.