توقعات برج الحمل في 2021.. صعوبات أم انتصارات

تزف الابراج في 2021 بشرى سارة لمواليد برج الحمل فانفراجة كبيرة خلال 3 مراحل ستكون في انتظارهم، وتشهد حياتهم تغيرات مفاجئة وتحديات وصعوبات كبيرة، وفي اكتوبر يحصدون الانتصارات على جميع الأصعدة، لتعوضهم عن الـ 10 أعوام الماضية.
خبيرة الابراج منى احمد تقدم توقعاتها لـ برج الحمل عبر "الدستور"، وتكشف ماذا تقول لهم الأفلاك؟
نرصد حظ مواليد برج الحمل في 2021
- نظرة عامة:
- على الصعيد العاطفي:
أما المرتبط منهم فسيكون هناك مشاكل ناتجة عن نقص التواصل بينهم وبين الشريك وستكون تلك المشكلة في النصف الأول من العام، عندما يكون كوكب المريخ في برج الميزان، لهذا لن يكون مواليد برج الحمل قادرين على التوفيق أو التحدث عن مشاكلهم، وبعضهم قد ينهي العلاقة مع الشريك.
- على الصعيد المهني:
عندما يدخل كوكب المشتري في برج الأسد في منتصف شهر يوليو، يجب استخدام كل مولود من مواليد برج الحمل مواهبه لصالحه فقد يكون عام 2021 هو العام الذي يمكن أن تساعدهم فيه هواياتهم على كسب المال بشكل كبير.
- على الصعيد الصحي:
ينتقل كوكب المشتري إلى برج الأسد في منتصف شهر يوليو، مما يشجع مواليد برج الحمل على التعرض للمزيد من المخاطر في حياتهم اليومية مما يؤثر سلبيا على اعصابهم، ويجب عليهم التخلص من عاداتهم السيئة وتبني عادات جديدة وصحية.
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