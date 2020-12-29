توقعات الفلك للعقرب فى2021.. قصة حب وترقية فى العمل

ينتظر كثيرون، عام2021، أملا فى تغيير أحوالهم للأفضل، لذا تقدم خبيرة الأبراج ندي عادل، توقعاتها لبرج العقرب صحيًا وعاطفيا ومهنيًا، بما ستحمله الأيام، من مفاجأة وحظ في العمل، وصحة لابد أن يهتم بها، أيضا حياته العاطفية، وما سيطرأ عليها من تغييرات جذرية، كالتالي:

علي الصعيد العاطفي:

سيمر أصحاب برج العقرب، بتغيير في حياتهم العاطفية، سيكون عاما مليئا بالحب، الارتباط بشريك الحياة، دخول حياة زوجية سعيدة بها كثير من التفاهم والود بينك وبين الطرف الآخر.



علي الصعيد المهني:سيكون عام 2021 به كثير من المفاجأة، تتمتع بزيادة في راتبك، تترقي في العمل، وهو ما سيدفعك إلى الحماس والاجتهاد،سيكون هذا العام أفضل حالاتك المهنية.

علي الصعيد الصحي:

سيمر برج العقرب بإيذاء في الصحة، بشكل بسيط علي مدار العام، قد يعاني من الإرهاق والتعب والمشاكل العصبية، تنصحه خبيرة الأبراج، بالاهتمام بأخذ قسط من الراحة، وإجراء مجموعة من التحاليل للاطمئنان على الصحة، كما لا تنسى المتابعة مع طبيبك الخاص.

