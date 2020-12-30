أبرزها العذراء والحوت والحمل.. 5 أبراج تتمني الزواج في 2021

يستقبل الجميع بداية العام الجديد 2021، أملًا فى تغيير أحوالهم إلى الأفضل، وهذا بالفعل ما سينتظر مجموعة من المواليد حيث أن هناك صفة مشتركة بين مواليد عدة أبراج وهي تمنيهم الزواج في 2021، وتوضح خبيرة الأبراج وعالمة الفلك ندي عادل، اليوم، ماهي أكثر الأبراج تمنيا للزواج خلال العام الجديد.

يتمنى نساء برج الجوزاء الدخول عش الزوجية، ولكن يتخوفن من قرار ترك العمل المفاجأة والمشاكل الناتجة في العمل.

- برج الحمل:

تتمنى الدخول لعش الزوجية ولكن تحاول إيجاد حل للعودة بقوة إلى عملها بسبب المشاكل المادية.

- برج السرطان:

يتمنى أن يتزوج شريك حياته وحب عمره ولكن القدر يعكس ذلك ويلجأ إلى الزواج بشكل تقليدي.

برج العذراء:

يتمنون الدخول إلى عش الزوجية ولكنهم يخافون الخسارة لعدم استقرار الشريك.

- برج الحوت:

تتمنى الدخول لعش الزوجية ولكنها تخاف أن تصاب بصدمة مع الشريك.