- برج الجوزاء:
يتمنى نساء برج الجوزاء الدخول عش الزوجية، ولكن يتخوفن من قرار ترك العمل المفاجأة والمشاكل الناتجة في العمل.
- برج الحمل:
تتمنى الدخول لعش الزوجية ولكن تحاول إيجاد حل للعودة بقوة إلى عملها بسبب المشاكل المادية.
- برج السرطان:
يتمنى أن يتزوج شريك حياته وحب عمره ولكن القدر يعكس ذلك ويلجأ إلى الزواج بشكل تقليدي.
برج العذراء:
يتمنون الدخول إلى عش الزوجية ولكنهم يخافون الخسارة لعدم استقرار الشريك.
- برج الحوت:
تتمنى الدخول لعش الزوجية ولكنها تخاف أن تصاب بصدمة مع الشريك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبرزها العذراء والحوت والحمل.. 5 أبراج تتمني الزواج في 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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