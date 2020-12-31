حظك اليوم.. برج الثور الخميس 31 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 والتي جاءت كالتالي:



مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى العمل بتكتّم وسرية، والاستفادة من بعض الفرص الجديدة من دون المجاهرة بشيء.

عاطفيًا: قد تشكو خفة مشاعر الحبيب تجاهك أو عدم اكتراثه لتلبية مطالبك، لكنه لن يستمر على هذه الحال طويلًا.

صحيًا: حيويتك ونشاطك يوقعانك أحيانا في توترات عصبية لن تؤثر في حياتك.



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