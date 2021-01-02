قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي اليوم السبت 2 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:



مهنيًا: تجنب العناد وكن حريصًا على استقرار علاقاتك المهنية مع محيطك، وتشعر بقلق مالي تستعد لمواجهته بطاقات كبيرة.

عاطفيًا: حين تزداد الغيرة وتتجاوز الحدود تصبح مؤذية وتؤدي إلى عواقب كبيرة في العلاقة مع الشريك، ما يستدعي الحذر الشديد.

صحيًا: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم.. برج الجدي السبت 2 يناير 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة الدستور وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.