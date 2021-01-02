حظك اليوم.. برج الأسد السبت 2 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد اليوم السبت 2 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:



مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم قضايا مالية بحاجة إلى المعالجة فتشعر بالقدرة على ضبط الأوضاع أكثر من السابق وتحسين الشروط.

عاطفيًا: تستعد لسفر أو تسافر وتعيش فترة من الحب والأحلام واللقاءات الرومانسية والانسجام الكبير الذي كنت تحلم به دائمًا.

صحيًا: لا تهمل صحتك، فهي كنز كبير لا يقدر بثمن من أجل مستقبل صحي.



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