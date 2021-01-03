حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 3 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج العقرب على النحو التالي:مهنيًا: عليك عدم الاستسلام أمام واقع مهني سلبي يفرض، انهض وقاومه مستعملا ذكاءك وقدراتك الذاتية.

عاطفيًا: تحاول أن تعيش الكثير من المغامرات العاطفية كي تستمتع بالحياة من دون أن تفكر في المستقبل وضرورة التركيز والاهتمام بنجاح واستقرار حياتك العاطفية.

صحيًا: الإهمال المتعمّد للصحة ينعكس سلبًا ويتسبب بمضاعفات خطرة أحيانًا.

