حظك اليوم.. برج القوس الأحد 3 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج القوس على النحو التالي:مهنيًا: تقلق أو تستاء بسبب عطل أو غيره أو ربما بشان مسألة مهمة، ابتعد عن الأجواء المتشنجة والسلبية ويناسبك العمل الإفرادي.

عاطفيًا: تبحث عن الحب الحقيقي وتعيش الضياع العاطفي وتمارس حريتك من دون قيود، فجأة يدخل قلبك حب جارف وقوي يزيد من حبك للحياة والإبداع.

صحيًا: تشعر بنوع من القلق يحرمك النوم ويبقيك في حال من التوتر نتيجة الضغوط التي تواجهك.

