حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 3 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الحمل على النحو التالي:مهنيًا: أمامك سفر يحقق لك مكاسب مادية ومعنوية ويزيد من خبرتك وتعود وأنت في نشاط متجدد، وقد تكون أمام أمر يتيح لك الربح المادي والمعنوي.

عاطفيًا: تتاح للشريط فرصة إيجابية، ساعده كما ساعدك في الماضي وبهذا تبادله المعروف وتشعره بأنك مهتم بكل ما يعرض عليه.

صحيًا: المشي ساعة صباحًا وساعة مساء مفيد جدًا ويعمل على التخلص من الوزن الزائد.

