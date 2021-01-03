حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 3 يناير 2021

مهنيًا: تتمتّع بطاقة كبيرة على المثابرة والمتابعة من دون كلل أو ملل، ولن تتردّد في التوجه إلى عملك باكرًا إذا وجدت أنّ الأمر يتطلّب ذلك.
عاطفيًا: تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك لتجد مخرجًا من الأوضاع العاطفية السيئة التي تعيشها معه.
صحيًا: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية.
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