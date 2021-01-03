حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 3 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الحوت على النحو التالي:مهنيًا: أنت بحاجة إلى وظيفة جديدة بشدة، لذا احرص على أداء واجباتك فيها بصورة كاملة ومثالية حتى تضمن الاحتفاظ بها وعدم التخلي عنك.

عاطفيًا: الحب الذي لا يكتمل يجب أن يعرفك شيئًا عن نفسك وعما تريده حقًا، التجربة التي لا تعلمك هذا الشيء تعد تجربة ناقصة.

صحيًا: تأثير من حولك فيك على الصعيد الصحي ليس جيدًا، عليك أن تبتعد عن الممارسات وأيضًا عن الأشخاص الذين يسببون لك ضررًا.

