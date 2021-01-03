حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 3 يناير 2021

مهنيًا: لاداعي للتسرع، واحسب كلامك وتصرفاتك بميزان صحيح، منعًا لسوء فهم في مقاصدك أو إحراج تقع فيه، فأنت اليوم مندفع ومتوتر بجدالاتك.
عاطفيًا: تعم الأفراح وتستمر عدة أيام وتشعر بسعادة عارمة وتعيش حدثًا انتظرته طويلا يحسّن علاقتك بالشريك ويقوى روابطك معه وتعيش سعادة لا تقدر بثمن.
صحيًا: لا تكلّف نفسك العمل أكثر من طاقتك على التحمّل، فالجسم يحتاج إلى الراحة.
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