كيف يؤثر فيروس كورونا 2021 ضحاياه؟

فيروس كورونا 2021
- التهاب المفاصل الروماتويدي:
ينتج الجهاز المناعي أجسام مضادّة تلتصق ببطانات المفاصل، ثم تهاجم خلايا الجهاز المناعي المفاصل، وتسبب الالتهابات والتورمات والألم ويسبب تدريجيًا تلف دائم في المفاصل، ويمكن أن يشمل علاجه العديد من الأدوية أو الحقن التي تقلل من فرط نشاط الجهاز المناعي.
- الذئبة الحمراء:
يتعرض الأشخاص المصابون بمرض الذئبة إلى أجسام مضادة للمناعة الذاتية، يمكن أن تلتصق بالأنسجة في جميع أنحاء الجسم، وتتأثر بها المفاصل والرئتين وخلايا الدم والأعصاب والكليتين والكبد.
- مرض التهاب الأمعاء:
يهاجم الجهاز المناعي بطانة الأمعاء، ويسبب نوبات كثيرة من الإسهال ونزيف المستقيم وحركات الأمعاء المستعجلة وآلام البطن والحمى وفقدان كبير في الوزن ويمكن للأدوية المثبطة للمناعة علاجه.
- التصلب اللويحي:
يهاجم الجهاز المناعي الخلايا العصبية، ويسبب أعراض تشمل الألم، العمى، الضعف العام وتشنجات العضلات.
- مرض السكري:
تهاجم الأجسام المضادّة للجهاز المناعي الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس وتدمرها، وبعد التشخيص، يحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول إلى حقن الأنسولين للبقاء على قيد الحياة.
متلازمة غيلان باريه
يهاجم الجهاز المناعي الأعصاب التي تتحكم في العضلات بالساقين، وأحيانًا الذراعين والجزء العلوي من الجسم، فيُضعفها، والعلاج لهذه الحالة يكون بترشيح الدم وفصل البلازما.
التهاب الغدة الدرقية:
تهاجم الأجسام المضادّة التي ينتجها الجهاز المناعي الغدة الدرقية، وتدمر ببطء الخلايا التي تنتج هرمون الغدة الدرقية، وتتطور المستويات المنخفضة من هرمون الغدة الدرقية عادة على مدى أشهر إلى سنوات.
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