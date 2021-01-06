حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 6 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:



مهنيًا: تهتم بمشاريع مشتركة مع بعض الجهات، وتوظف حيويتك بشكل فعال جدًا، وتروّج عملك بنجاح وتخترق صفوف المنافسة بقوة.

عاطفيًا: ربما تبتعد عن الحبيب وتخف جذوة عواطفك وتختار طريقا جديدًا لتأمين مستقبلك العاطفي، ما يولد بعض التفاؤل على هذا الصعيد.

صحيًا: حاول تطبيق الإرشادات الطبية المطلوبة منك بعد خضوعك لعملية ربط المعدة لتكون في أفضل حالاتك الصحية.



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