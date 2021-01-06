في عيد ميلادها.. جنات صاحبة الجدي الرومانسية

توالت نجاحات "جنات"، التى تنتمي لبرج الجدي المعروف بهذه الصفات.
الرومانسية
اشتهرت جنات بالأغاني الرومانسية، فألبومها الأول "اللي بينى وبينك"، ثم أغنية حب جامد وغيرها من الأغاني العاطفية التى اشتهرت بها، فصاحبة الجدي تشتهر بإحساساها المرهف في توصيل الكلمات العاطفية، كما جمعتها قصة حب بزوجها المحامي المصري محمد عثمان وتزوجا عام 2017 وانجبا طفلين.
صبورة ومرحة
تتميز امراة الجدى بالصبر والقدرة على التحكم، كما أنها مرحة خاصة مع أقرب الناس لها ولا تظهر هذا الأمر كثيرًا أمام ناس تجمعها بهم علاقة سطحية.
ناجحة وقيادية
تعتبر امرأة برج الجدي من الشخصيات الناجحة والقيادية، والتى تتحمل المسؤلية، خاصة جو العائلة فجنات دائمًا ما تحكي عن أسرتها الصغيرة وحبها لها.
تحب أصدقاءها
أنثى برج الجدي تحب أصدقاءها، تحاول طوال الوقت أن تكون قريبة منهم، تبقي طوال الوقت بجانبهم خاصة إذا كانو يحتاجون المساعدة.
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