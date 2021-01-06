اعرف حظك من برجك في النصف الأول من شهر يناير

- برج الحمل:
مهنيا: رغم المتاعب والضغوط، تتمتع هذا الأسبوع بحضور أخاذ وقدرة على المبادرة وتبدو أكثر استعدادًا لخلق فرص تقربك من أهدافك. الثلاثاء والأربعاء: كن حذرًا وطوال الوقت: كن كتومًا كي تصل لما تريد.
عاطفيا: كوكب فينوس في وضع معاكس، قد يظهرون تشدد في علاقتهم بالشريك يجب أن يكونوا مرنيين ويوطدون علاقتهم بالأهل والأصدقاء والشريك.
- برج الثور:
مهنيا: كوكب المريخ يمنح مواليد برج الثور إرادة قوية تدفعهم للأمام ويستطيعون أن يحققوا تقدم كبير.
عاطفيا: كوكب فينوس في منزل الحظ يدفعهم لحماية من يحبوهم ويحيطوهم بكل الرعاية والحب.
- برج الجوزاء:
مهنيا: يتواصل مواليد برج الجوزاء بنجاح مع من حولهم فالعمل ويعقدون لقاءات موفقة ويحددون جيدًا أهدافهم.
عاطفيا: يجب عليهم التسامح مع من حولهم ومع الشريك خاصة وإظهار مشاعر الحب والحنان.
- برج السرطان:
مهنيا: رغم مواجهة الشمس وكوكب نبتون لبرج السرطان الا ان مواليد برج السرطان سيستطيعون حسن التصرف بشرط أن يعطوا لانفسهم الوقت اللازم لدراسة كل خطوة هم مقدمين عليها.
عاطفيا: كوكب فينوس بمواجهة برج السرطان يجب السيطرة على الانفعالات والتعامل مع الشريك بهدوء.
- برج الأسد:
مهنيا: سيكون الوقت مناسب لمواليد برج الاسد للسفر أو لتحقيق مكاسب.
عاطفيا: يجب وضع حد للمشاكل مع الشريك.
- برج العذراء:
مهنيا: الشمس وكوكب نبتون يمدان مواليد برج العذراء بالطاقة ويحققون إنجازات وانتصارات عديدة وقد يحصدون ثمار جهود سابقة.
عاطفيا: كوكب فينوس بمنزل الحب مما يشعل قلبهم بالعاطفة وبالمشاعر الإيجابية، وتوطد علاقتهم بالشريك.
- برج الميزان:
مهنيا: سيتم انطلاق مواليد برج الميزان بقوة لتأسيس مشروع ما، وسيستطيعون أن يكسبون الثقة والإعجاب.
عاطفيا: كوكب فينوس في وضع معاكس مما ينبئ بسوء تفاهم عاطفي.
- برج العقرب:
مهنيا: الشمس تدعم علاقات مواليد برج العقرب ويتألقون في الإقناع والتفاوض، وتبرز مواهبهم، يجب عليهم التفكير قبل التوقيع على اى اوراق.
عاطفيا: يجب عليهم الحذر من التسرع في كلامهم، وتفادى الخلافات مع الشريك والتفاهم بهدوء.
- برج القوس:
مهنيا: يتحرك مواليد برج القوس بثقة ويعبرون عن انفسهم ويقومون بنشاط كبير، ولكن يجب عليهم التحكم في عصبيتهم.
عاطفيا: كواكب عطارد والمشتري وزحل بمنزل العلاقات ويجعلهم ذلك منتبهين وحاضرين ومستعدين لتقديم دعمهم العاطفي للجميع.
- برج الجدي:
مهنيا: رغم الضغوط المهنية والمالية عند مواليد برج الجدي كوكب المريخ يمنحهم الإرادة والحماس لإيجاد حلول وقد ينجحون في تنمية أعمالهم والقيام بأنشطة مربحة.
عاطفيا: كوكب فينوس يمنحهم سحرًا ويتخطون العقبات في علاقتهم بالشريك.
- برج الدلو:
مهنيا: كوكب عطارد يمنح مواليد برج الدلو سرعة بديهة ويقومون باختيارات موفقة في العمل ويقنعون الكل بوجهة نظرهم.
عاطفيا: كوكب المشتري وكوكب عطارد يولدان بداخلهم رغبة في إعادة تنظيم علاقتهم بالشريك وتوطيدها.
- برج الحوت:
مهنيا: كوكب المريخ في منزل العلاقات يمنح الحجج القوية للإقناع يصر مواليد برج الحوت على تأكيد ذاتهم وإثبات انفسهم، ولكن يجب عليهم أن يعتنوا بخطواتهم وحساباتهم.
عاطفيا: كوكب فينوس يدفعهم للانطلاق مع الأحباب والأصدقاء، وقد تتحول علاقة صداقة عندهم لحب ويميلون للتأمل مع الشريك في هدوء.
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