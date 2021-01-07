حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 7 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء اليوم الخميس 7 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:



مهنيًا: لقاءات جديدة وسارّة تسهّل أمامك الانطلاق في مشاريع عمل جديدة وتفتح لك الطريق نحو استثمارات كبيرة.

عاطفيًا: تفتتح فترة جيدة على الصعيد العاطفي والشخصي، ويخفف من وطأة مركور في برج الجدي.

صحيًا: تجنّب كل ما له علاقة بالتدخين ولا سيما تدخين النارجيلة فهو مضر جدًا.

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