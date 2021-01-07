حظك اليوم.. برج القوس الخميس 7 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الخميس 7 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:



مهنيًا: تكون على موعد مع لقاء أو مصالحة، وتتلاحق الاتصالات وتكثر المسؤوليات المهنية، لذا نظم وقتك ولا تتأخر.

عاطفيًا: تتجرأ لطيّ صفحة من الماضي بعد اختبار تجارب قاسية وأخذ العبرة منها والتفكير في الخطوات المستقبلية الناجحة.

صحيًا: تتفاعل بحماسة مع أي نشاط رياضي وتشارك في كل ما هو مفيد للصحة.

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