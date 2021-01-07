حظك اليوم.. برج الجدي الخميس 7 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي اليوم الخميس 7 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:



مهنيًا: تكون فرص المصالحة قويّة جدًّا ولا تقبل الشّك، وخصوصًا إذا كنت صبورًا ولطيفًا ومتفهّمًا.

عاطفيًا: إذا كنت تخوض علاقة جدية فتوقع أن تزدهر وأن تتعزز الروابط مع الشريك.

صحيًا: لا تكثر من إضافة الملح في الطعام، وخفف من تناول الحلويات أو السكريات، واستعض عنها بالفواكه

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