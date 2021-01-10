حظك اليوم.. برج القوس الأحد 10 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:

مهنيًا: تشعر بطاقة قوية وقدرة مطلقة على صنع مستقبلك المهني الناجح مهما كانت العقبات، وتنطلق إلى التنفيذ، تخوض تجربة عملية مختلفة وناجحة فيها كل الخير.

عاطفيًا: تسود علاقتك مع الشريك الشعور بالأمان والتفاؤل بمستقبل جيد، ويكون الحب رديف الوفاء، وتعيش أفراحًا نتيجة أخبار سارّة.

صحيًا: الجلوس خلف المكاتب ليس صحيًا، الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصًا بعد ساعات العمل الطويلة.

