حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 10 يناير 2021

الحمل
مهنيًا: تتشابك الأفكار وتظهر الاتهامات مع زملاء العمل، الوضع غير خطير إلى هذه الدرجة، لكنه لا يسمح بالاستخفاف به.
عاطفيًا: عواطفك الجياشة تزيد الأجواء بينك وبينك الشريك رومانسية وتعلق أحدكما بالآخر.
صحيًا: كل ما تحتاج إليه هو الهدوء وتركيز طاقاتك.
الثور
مهنيًا: تتوصّل إلى عملية تقارب ومصالحة مع زملائك في العمل وتتحمل بعض الانتقادات والملاحظات.
عاطفيًا: تحقّق انتصارت مهمّة، وتقوم بإنجاز كبير يسلّط عليك الضوء ويثير الإعجاب بقدراتك عند الشريك.
صحيًا: الوزن الزائد له انعكاسات سلبية، يجب أن تستعيد رشاقتك وتمارس الريااضة.
الجوزاء
مهنيًا: لا تضخم المشكلة التي حدثت في العمل فالأمور ليست بهذا السوء ويجب البحث عن حل ملائم مع زملائك.
عاطفيًا: لا تبدو علاقتك قادرة على البقاء مع الشريك هذه الظروف لكن هناك العديد من الأمور التي يمكنك أن تفعلها لتقليل أثر الظروف.
صحيًا: لا تستهين بالطرق التقليدية لعلاج الأمراض، لكن مع ذلك ينبغي عليك التحلي بالحرص الكامل.
السرطان
مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على قضايا مالية أو على مشاريع ضخمة وتنال الموافقة عليها.
عاطفيًا: تسعى إلى الإمساك بزمام الأمور، وتشعر بأنّك تتحكم في العلاقة مع الشريك.
صحيًا: التمارين الصباحية مفيدة قبل القيام بأي عمل مع تناول كوب من العصير الطبيعي.
الأسد
مهنيًا: لا تتراجع أمام الضغوط، فأنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها والتغلب عليها بشجاعة كبيرة.
عاطفيًا: الغيرة حين تزيد عن حدّها تصبح مؤذية، وتؤدي الى عواقب وخيمة منها الانفصال أو الدخول في محاكمات.
صحيًا: الحفاظ على رشاقتك مهم جداّ، لكن لا تحاول القيام بحمية من دون استشارة أصحاب الاختصاص.
العذراء
مهنيًا: هذا اليوم يعرقل بعض الخطوات ويزعج مساعيك، لكنّ ذلك لن يكون أكثر من تنبيه لتستوعب الأمور بجدية.
عاطفيًا: معالجة الأمور بالحكمة والرويّة بينك وبين الشريك تؤدي إلى الحلول المرجوة لكل مشكلة تعترضكما.
صحيًا: أعصابك المتوترة بعض الشيء تحتاج إلى الخلود للراحة وجلسات تأمل بعيدًا عن محيطك.
الميزان
مهنيًا: طول الانتظار منعك من التدقيق في الأمور حال حصولها، فقبلتها بطريقة متسرّعة، لكنك تدرك اليوم أن لا بد من إصلاح الوضع.
عاطفيًا: تواجه بعض الأنانية غير المبررة من الشريك، وذلك يؤدي حتمًا الى تلبّد الغيوم في سماء علاقتكما.
صحيًا: تتطلب الحالة التي أنت فيها تغيير نوعية طعامك لكي تحافظ على رشاقتك.
العقرب
مهنيًا: يلعب الحظ دورًا إيجابيًا في حياتك، لكن أنت مضطر للتصرف بدبلوماسية ولباقة وعدم رفع الصوت بوجه من يعارضك.
عاطفيًا: التفرّد بالرأي مسألة خطرة ولا سيما إذا كان ذلك سينعكس سلبًا على طبيعة العلاقة بالشريك، فحاول التخلي عن هذه العادة.
صحيًا: استعض عن المأكولات الغنية باللحوم بتلك الخفيفة والمحتوية على كمية كبيرة من الخضار.
القوس
مهنيًا: تشعر بطاقة قوية وقدرة مطلقة على صنع مستقبلك المهني الناجح مهما كانت العقبات، وتنطلق إلى التنفيذ، تخوض تجربة عملية مختلفة وناجحة فيها كل الخير.
عاطفيًا: تسود علاقتك مع الشريك الشعور بالأمان والتفاؤل بمستقبل جيد، ويكون الحب رديف الوفاء، وتعيش أفراحًا نتيجة أخبار سارّة.
صحيًا: الجلوس خلف المكاتب ليس صحيًا، الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصًا بعد ساعات العمل الطويلة.
الجدي
مهنيًا: تتمتع بإمكانات ذهنية حادة، ويبدو أن كل شيء تشرع في القيام به يكون في مصلحتك ولا شيء يقف أمامك.
عاطفيًا: ابتعادك عن الشريك أكثر من المعتاد يولد الشك لديه، فحاول تمضية أطول وقت ممكن إلى جانبه.
صحيًا: يطرأ ما لم يكن في الحسبان، فيسبب لك الاضطراب والقلق، ما ينعكس سلبًا على محيطك ووضعك الصحي.
الدلو
مهنيًا: تبذل جهودًا مضاعفة لإيجاد التفاهم بينك وبين الزملاء، فتنسحب بهدوء ريثما تهدأ الأحوال لتبدأ مجددًا مسيرة النجاح التي اعتدتها.
عاطفيًا: لا تحاول أن تبقي العلاقة سطحية أو تكون عابرة، وتحاش أن تصطدم بلقاءات أخرى وارتباطات غير ثابتة.
صحيًا: لا تضخّم المشكلات التي تعانيها، باستطاعتك التخلص منها إذا واظبت على ممارسة الرياضة.
الحوت
مهنيًا: الحوار المفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك إلى أهدافك إذا أحسنت التصرف وحسن المعاملة مع الزملاء وأرباب العمل.
عاطفيًا: لا تجازف بالعلاقة مع الشريك، لأنك قد تدفع ثمن مغامراتك لاحقًا وعندها لن ينفع الندم ويفوتك قطار تسوية الأمور.
صحيًا: الخمول وقلّة الحركة لا يتناسبان مع وضعك الصحي، فسارع إلى ممارسة الرياضة.
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