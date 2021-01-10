حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 10 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: تتشابك الأفكار وتظهر الاتهامات مع زملاء العمل، الوضع غير خطير إلى هذه الدرجة، لكنه لا يسمح بالاستخفاف به.عاطفيًا: عواطفك الجياشة تزيد الأجواء بينك وبينك الشريك رومانسية وتعلق أحدكما بالآخر.صحيًا: كل ما تحتاج إليه هو الهدوء وتركيز طاقاتك.

الثور

مهنيًا: تتوصّل إلى عملية تقارب ومصالحة مع زملائك في العمل وتتحمل بعض الانتقادات والملاحظات.

عاطفيًا: تحقّق انتصارت مهمّة، وتقوم بإنجاز كبير يسلّط عليك الضوء ويثير الإعجاب بقدراتك عند الشريك.

صحيًا: الوزن الزائد له انعكاسات سلبية، يجب أن تستعيد رشاقتك وتمارس الريااضة.

الجوزاء

مهنيًا: لا تضخم المشكلة التي حدثت في العمل فالأمور ليست بهذا السوء ويجب البحث عن حل ملائم مع زملائك.

عاطفيًا: لا تبدو علاقتك قادرة على البقاء مع الشريك هذه الظروف لكن هناك العديد من الأمور التي يمكنك أن تفعلها لتقليل أثر الظروف.

صحيًا: لا تستهين بالطرق التقليدية لعلاج الأمراض، لكن مع ذلك ينبغي عليك التحلي بالحرص الكامل.

السرطان

مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على قضايا مالية أو على مشاريع ضخمة وتنال الموافقة عليها.

عاطفيًا: تسعى إلى الإمساك بزمام الأمور، وتشعر بأنّك تتحكم في العلاقة مع الشريك.

صحيًا: التمارين الصباحية مفيدة قبل القيام بأي عمل مع تناول كوب من العصير الطبيعي.

الأسد

مهنيًا: لا تتراجع أمام الضغوط، فأنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها والتغلب عليها بشجاعة كبيرة.

عاطفيًا: الغيرة حين تزيد عن حدّها تصبح مؤذية، وتؤدي الى عواقب وخيمة منها الانفصال أو الدخول في محاكمات.

صحيًا: الحفاظ على رشاقتك مهم جداّ، لكن لا تحاول القيام بحمية من دون استشارة أصحاب الاختصاص.

العذراء

مهنيًا: هذا اليوم يعرقل بعض الخطوات ويزعج مساعيك، لكنّ ذلك لن يكون أكثر من تنبيه لتستوعب الأمور بجدية.

عاطفيًا: معالجة الأمور بالحكمة والرويّة بينك وبين الشريك تؤدي إلى الحلول المرجوة لكل مشكلة تعترضكما.

صحيًا: أعصابك المتوترة بعض الشيء تحتاج إلى الخلود للراحة وجلسات تأمل بعيدًا عن محيطك.

الميزان

مهنيًا: طول الانتظار منعك من التدقيق في الأمور حال حصولها، فقبلتها بطريقة متسرّعة، لكنك تدرك اليوم أن لا بد من إصلاح الوضع.

عاطفيًا: تواجه بعض الأنانية غير المبررة من الشريك، وذلك يؤدي حتمًا الى تلبّد الغيوم في سماء علاقتكما.

صحيًا: تتطلب الحالة التي أنت فيها تغيير نوعية طعامك لكي تحافظ على رشاقتك.

العقرب

مهنيًا: يلعب الحظ دورًا إيجابيًا في حياتك، لكن أنت مضطر للتصرف بدبلوماسية ولباقة وعدم رفع الصوت بوجه من يعارضك.

عاطفيًا: التفرّد بالرأي مسألة خطرة ولا سيما إذا كان ذلك سينعكس سلبًا على طبيعة العلاقة بالشريك، فحاول التخلي عن هذه العادة.

صحيًا: استعض عن المأكولات الغنية باللحوم بتلك الخفيفة والمحتوية على كمية كبيرة من الخضار.

القوس

مهنيًا: تشعر بطاقة قوية وقدرة مطلقة على صنع مستقبلك المهني الناجح مهما كانت العقبات، وتنطلق إلى التنفيذ، تخوض تجربة عملية مختلفة وناجحة فيها كل الخير.

عاطفيًا: تسود علاقتك مع الشريك الشعور بالأمان والتفاؤل بمستقبل جيد، ويكون الحب رديف الوفاء، وتعيش أفراحًا نتيجة أخبار سارّة.

صحيًا: الجلوس خلف المكاتب ليس صحيًا، الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصًا بعد ساعات العمل الطويلة.

الجدي

مهنيًا: تتمتع بإمكانات ذهنية حادة، ويبدو أن كل شيء تشرع في القيام به يكون في مصلحتك ولا شيء يقف أمامك.

عاطفيًا: ابتعادك عن الشريك أكثر من المعتاد يولد الشك لديه، فحاول تمضية أطول وقت ممكن إلى جانبه.

صحيًا: يطرأ ما لم يكن في الحسبان، فيسبب لك الاضطراب والقلق، ما ينعكس سلبًا على محيطك ووضعك الصحي.

الدلو

مهنيًا: تبذل جهودًا مضاعفة لإيجاد التفاهم بينك وبين الزملاء، فتنسحب بهدوء ريثما تهدأ الأحوال لتبدأ مجددًا مسيرة النجاح التي اعتدتها.

عاطفيًا: لا تحاول أن تبقي العلاقة سطحية أو تكون عابرة، وتحاش أن تصطدم بلقاءات أخرى وارتباطات غير ثابتة.

صحيًا: لا تضخّم المشكلات التي تعانيها، باستطاعتك التخلص منها إذا واظبت على ممارسة الرياضة.

الحوت

مهنيًا: الحوار المفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك إلى أهدافك إذا أحسنت التصرف وحسن المعاملة مع الزملاء وأرباب العمل.

عاطفيًا: لا تجازف بالعلاقة مع الشريك، لأنك قد تدفع ثمن مغامراتك لاحقًا وعندها لن ينفع الندم ويفوتك قطار تسوية الأمور.

صحيًا: الخمول وقلّة الحركة لا يتناسبان مع وضعك الصحي، فسارع إلى ممارسة الرياضة.

