حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 10 يناير 2021

مهنيًا: لا تتراجع أمام الضغوط من زملائك في العمل فأنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها.
عاطفيًا: الغيرة حين تزيد عن حدّها تصبح مؤذية، وتؤدي الى عواقب وخيمة منها الانفصال احذرها.
صحيًا: الحفاظ على رشاقتك مهم جداّ، لكن لا تحاول القيام بحمية من دون استشارة طبيب تغذية.
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