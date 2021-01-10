حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 10 يناير 2021

مهنيًا: لا تضخم المشكلة التي حدثت في العمل فالأمور ليست بهذا السوء ويجب البحث عن حل ملائم مع زملائك.
عاطفيًا: لا تبدو علاقتك قادرة على البقاء مع الشريك هذه الظروف لكن هناك العديد من الأمور التي يمكنك أن تفعلها لتقليل أثر الظروف.
صحيًا: لا تستهين بالطرق التقليدية لعلاج الأمراض، لكن مع ذلك ينبغي عليك التحلي بالحرص الكامل.
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