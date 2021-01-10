حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 10 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:مهنيًا: هذا اليوم يعرقل بعض الخطوات الايجابية في العمل لكنّ ذلك لن يكون أكثر من تنبيه لتستوعب الأمور بجدية.

عاطفيًا: يجب معالجة الأمور بالحكمة بينك وبين الشريك لكل مشكلة تعترضكما.

صحيًا: أعصابك المتوترة بعض الشيء تحتاج إلى الخلود للراحة وجلسات تأمل بعيدًا عن محيطك.

