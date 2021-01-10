حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 10 يناير 2021

مهنيًا: تبذل جهودًا مضاعفة لإيجاد التفاهم بينك وبين الزملاء، فتنسحب بهدوء ريثما تهدأ الأحوال لتبدأ مجددًا مسيرة النجاح التي اعتدتها.
عاطفيًا: لا تحاول أن تبقي العلاقة سطحية أو تكون عابرة، وتحاش أن تصطدم بلقاءات أخرى وارتباطات غير ثابتة.
صحيًا: لا تضخّم المشكلات التي تعانيها، باستطاعتك التخلص منها إذا واظبت على ممارسة الرياضة.
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