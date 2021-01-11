حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 11 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 11 يناير 2021، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:-

الحمل



مهنيًا: تشكر اليوم على عمل كبير وجبار أديته في وقت قصير جدًا، وتريد أن تبرهن للآخري أنك أهل لكل ما يطلب منك حتى لو كان تعجيزيًا.عاطفيًا: يستجد أمر عاطفي دقيق جدًا يتطلب منك التروّي وعدم التسرع في اتخاذ القرار بالانفصال أو الرحيل.صحيًا: وضعك الصحي الممتاز هو نتيجة الانتباه وممارسة الرياضة يوميًا وبانتظام.

- الثور

مهنيًا: يكون هذا اليوم مثاليًا لاسترجاع حق أو للحكم على بعض الأعمال أو على بعض الناس من دون أخطاء.

عاطفيًا: تبحث عن حبيب قديم فارقك، أو تحنّ إلى قصّة ماضية اعتقدت أنك تخطيتها، أو تنظم لقاء خاصًا وسريًا مع من يهتف له قلبك.

صحيًا: تتنفس الصعداء بعدما أظهرت الفحوص الطبية خلوّ جسمك من أي مرض.

- الجوزاء

مهنيًا: ليس من المهمّ أن تمتلك هذه المهارات من أجل البدء في العمل، هناك العديد من الأعمال التي يمكنك القيام بها دون امتلاك أي مهارة أو خبرة.

عاطفيًا: المشاعر التي تشعر بها تجاه الطرف الآخر ليست مشاعر حب في الواقع، عليك أن تفرق بين أنواع المشاعر لأنها ليست كلها كما تظن.

صحيًا: لا تكن شديد القلق في كل الأمور المتعلقة بصحتك، هناك العديد من الأمور التي لا تستحق أي قلق على الإطلاق لكنك تصر على إعطائها قدرًا أكبر مما تحتمله من التفكير.

- السرطان

مهنيًا: يوم جيد جدا تحاول أن تجمع الكثير من المعلومات التى يمكنك الاستفادة منها في مشروعك الجديد.

عاطفيًا: الواقعية هي أكثر الأسلحة قوة لمواجهة الشريك ومصارحته، وهي تساعدك على إعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعية.

صحيًا: حاول أن تزرع في داخلك الجهد الضروري لممارسة الرياضة أو القيام بأي نشاط ينفعك صحيًا.

-الأسد

مهنيًا: حاول أن تضع حدًا لأوضاع ماضية وقديمة، عليك أن تحدث تغييرًا جذريًا لأسلوب معين أو لمسار وتجد أن الفرص مناسبة لذلك.

عاطفيًا: ترتبك إزاء متغيّرات أو مواقف تحصل فجأة مع الشريك هذا اليوم، فحاول أن تكون واعيًا.

صحيًا: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر.

- العذراء

مهنيًا: تحتاج فقط إلى العزيمة والإصرار للنهوض والعودة مجددًا، فأنت تمتلك من الموهبة والذكاء ما يجعلك تصل إلى ما تريد، فقط ابتعد قليلًا عن كل ما يحبطك.

عاطفيًا: تحن إلى حب حقيقي قديم، ولكنك لا تستطيع الرجوع، فأنت بحاجة إلى معالجة الأمور والأخطاء السابقة، حتى تستطيع أن تصبح شخصًا مسؤولًا، ويقبل الشريك الرجوع إليك.

صحيًا: تتمتع بحالة صحية جيدة، فحافظ على الاستمرار في ممارسة الرياضة واتباع نظام صحي مفيد، وأنصحك بضرورة الامتناع عن التدخين.

- الميزان

مهنيًا: يوفر لك هذا اليوم أجواء أكثر استقرارًا، وتتمتع بالتفاؤل وتتميز عن سواك بحماستك وثقتك بنفسك.

عاطفيًا: تبدأ علاقة جديدة مع شعورك المسبق أنها عابرة وقد لا تؤدي إلى ارتباط جدي، لكن لا بأس من المحاولة.

صحيًا: الحماسة هي من أكثر الصفات التي تتمتع بها، لكن بعض الأمور تتطلب أحيانًا معالجات هادئة.

- العقرب

مهنيًا: قد يتعثر عمل أو مشروع يدر عليك أموالًا، لا ترتبك لأن كل شيء سوف يسير إلى الأمام لتحسين ظروفك المادية.

عاطفيًا: تفكر بروية بينك وبين نفسك عن وسائل إنجاح علاقتك العاطفية مع الحبيب ووصولها إلى قمة الحب، وسيدلك قلبك وعقلك على ما يجب القيام به.

صحيًا: بعض الاضطرابات المعوية قد يكون ناتجًا من مأكولات تحتوي على مكونات تسبب الإزعاج.

- القوس

مهنيًا: تغتنم فرصة على الصعيد المهني تنقلك نقلة نوعية نحو تحسين وضعك، وتبدأ بتنفيذ هدف تصرّ إصرارًا كبيرًا على الوصول إليه.

عاطفيًا: مفاجأة سارّة وغير عادية يعدها الحبيب تجعل أجواء الحب ترفرف على علاقتكما العاطفية وتجعلها في أحسن حال.

صحيًا: إيلاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا ينسيك الاهتمام بالوضع الصحي أيضًا.

- الجدي

مهنيًا: توظف طاقتك في البدء بالعمل في مشروع جديد رغبت منذ زمن في الشروع به، إنه الوقت الأمثل، اعتنِ بكل شيء ضروري لإنجاح مشروعك.

عاطفيًا: تشعر بالسعادة لمصارحتك الحبيب بحقيقة مشاعرك، فيسعد هو بدوره وتسود العلاقة أجواء الحب الحقيقي.

صحيًا: استعن بخبرة أحد الأصدقاء ممن اتبع حمية غذائية ناجحة وطبقها على نفسك.

- الدلو

مهنيًا: يزودك هذا اليوم حماسة شديدة واندفاعًا وينهي حالة من الانقباض والتعب والتكاسل والتردد في اتخاذ القرارات الحاسمة.

عاطفيًا: التفاهم مع الشريك يشكّل ضمانا للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما

وإبقاء المياه في مجاريها الطبيعية.

صحيًا: أنت ميّال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين.

- الحوت

مهنيًا: تتدخل في عمل واترك كل شخص ليهتم بأموره الخاصة. لا تعاكس الآخرين بآرائك.

عاطفيًا: الخوف من المجهول هو ما يمنعك من التعمق في العلاقات التي تخوضها، عليك أن تتخلى عن مخاوفك إذا ما أردت أن تحظى بعلاقات قوية ودائمة.

صحيًا: يمكنك أن تحمي نفسك بسهولة من الأضرار الصحية إذا ما التزمت بقائمة صغيرة من التعليمات، الأمر ليس صعبًا على الإطلاق لكنه يحتاج منك إلى بعض الإصرار.