حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 12 يناير 2021

مهنيًا: يثير هذا اليوم مسألة مالية، عليك الابتعاد عن الصفقات المشبوهة وتجنب الدخول في مضاربات البورصة.
عاطفيًا: بعض التصرفات الصبيانية لن تكون في مصلحتك، وقد يزعج الشريك وينفره منك ويقرر ربما التخلي عنك نهائيًا.
صحيًا: كثرة الضغوط سيئة جدًا، والبحث عن الراحة هو الحل الأنسب لذلك لتفادي المشاكل الصحية.
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