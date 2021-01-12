حظك اليوم.. برج الجدى الثلاثاء 12 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: وصول القمر الجديد إلى برجك يحمل إليك تقدّم وتطوّر يشجعانك لتكون رائدًا في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك أو وضعك الاجتماعي.

عاطفيًا: مهما يحاول الآخرون تعكير صفو العلاقة بينك وبين الشريك، يظل عامل الحب أقوى من كل شيء.

صحيًا: ركّز جهودك ابتداء من اليوم على كيفية التخلص من السمنة الزائدة وكثف ممارسةرياضة المشي.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.