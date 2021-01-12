حظك اليوم والتوقعات الفلكية الثلاثاء 12 يناير 2021

الحمل
مهنيًا: لا يناسبك وجود القمر الجديد في مواجهة برجك من الجدي لذلك لا تستعجل البوح بكل الحقائق، وقدّم بعض التنازلات إذا كانت ضرورية لتتخطى أزمة عابرة.
عاطفيًا: تميل إلى منح الشريك المزيد من الثقة، وربّما تعترف له بسرٍّ دفين، أو تطلعه على ما يدور في فكرك من هواجس.
صحيًا: اترك مشكلاتك المهنية في المكتب، وحزم حقائب السفر وانطلق في رحلة ترفيهية.
الثور
مهنيًا: تساوم وتنجح وتصادف ما هو أفضل لك، وتنتهي من مشكلة عالقة وتقيم اتصالات غنية جدًا.
عاطفيًا: ارتباكك يثير قلق الشريك، ويرفع منسوب الشك عنده في مختلف الأمور، حاول أن تخفي هذا الارتباك أمامه وكن مشرق الوجه.
صحيًا: يجب أن تكون الرياضة أولوية في حياتك، فهي الطريق الأنسب لصحة أفضل.
الجوزاء
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تفكر في مشروع سفر سريع لملاحقة بعض الأمور الطارئة أو تتخذ قرارات ذكية وحاسمة.
عاطفيًا: تستريح من بعض الضغوط وتحقق ابتداء من اليوم حلمًا ما، يمكنك أن تباشر علاقة جديدة وتلاقي التجاوب.
صحيًا: ممارسة الرياضة على نحو منتظم، والخروج من دائرة العمل والهموم مفيدان للصحة أكثر من المتوقع.
السرطان
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تغيير وسفر وتبادل ثقافات كما عن موضوعات غريبة تناقشها وعن حركة غير اعتيادية.
عاطفيًا: تعزيز العلاقة مع الشريك ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينكما ويؤجج العواطف كما لو أنكما في بداية علاقتكما.
صحيًا: مزاجك السيّئ سببه الإرهاق، فحاول أن تجد فسحة من الراحة والاستجمام.
الأسد
مهنيًا: يثير هذا اليوم مسألة مالية، عليك الابتعاد عن الصفقات المشبوهة وتجنب الدخول في مضاربات البورصة.
عاطفيًا: بعض التصرفات الصبيانية لن يكون في مصلحتك، وقد يزعج الشريك وينفره منك ويقرر ربما التخلي عنك نهائيًا.
صحيًا: كثرة الضغوط سيئة جدًا، والبحث عن الراحة هو الحل الأنسب لذلك لتفادي المشاكل الصحية.
العذراء
مهنيًا: يساعد هذا اليوم على الخيار الأفضل، ويستحسن أن تستغل الفرص على أكمل وجه بغية التوصل إلى تحقيق ما تبتغيه.
عاطفيًا: من حقك أن تشعر بالقلق من تصرّفات الشريك، لكن مصارحته بالأمر هو الحل الأنسب والناجح.
صحيًا: الوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة، يكون مناسبًا من أجل مستقبل صحي أفضل.
الميزان
مهنيًا: لا تظنّ أن الوقت الطويل الذي استغرقته في الإعداد لمشاريعك يعني أنك حضّرت جيدًا، لأن النتائج يمكن أن تفاجئك.
عاطفيًا: كن أكثر تفهمًا لظروف الحبيب وابقَ إلى جانبه، فهو بأمسّ الحاجة إليك اليوم قبل الغد للتخفيف عنه ومواساته.
صحيًا: حاول أن تكون متمالك الأعصاب هادئًا ومترويًا ومتماسكًا لئلا تصل إلى الأسوأ.
العقرب
مهنيًا: تتفتح أمامك آفاق كثيرة، وتنجح محاولاتك للقيام بمشروع من نوع جديد يهدف إلى إدخال التغيير على حياتك العملية والمادية.
عاطفيًا: يتحقق حلمك بلقائك شخص يحبك كما أنت ويخطط معك لبناء بيت يجمعكما في حياة زوجية سعيدة.
صحيًا: سارع إلى الاستفادة من الطقس كلما كان ملائمًا وانطلق برحلات أسبوعية للترفيه.
القوس
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم فرصة ثمينة تساعدك في تغيير وتحسين واقعك المهني إلى الأفضل، تبدأ بناء مستقبلك المهني بكل ثقة واعتزاز مستفيدا من تجاربك السابقة.
عاطفيًا: يلف حياتك العاطفية الضياع وعدم التركيز، وتعيش لحظات حب ومتعة مع الحبيب ليس لها مضمون.
صحيًا: تدفعك الانفعالات نحو الهاوية، فتمالك نفسك ولا تعرّض استقرارك الصحي للخطر، بل اطلب النصيحة.
الجدي
مهنيًا: إن وصول القمر الجديد إلى برجك يحمل إليك تقدّمًا وتطوّرًا يشجعانك لتكون رائدًا في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك أو وضعك الاجتماعي.
عاطفيًا: مهما يحاول الآخرون تعكير صفو العلاقة بينك وبين الشريك، يظل عامل الحب أقوى من كل شيء.
صحيًا: ركّز جهودك ابتداء من اليوم على كيفية التخلص من السمنة الزائدة وكثف ممارسة رياضة المشي.
الدلو
مهنيًا: كُن دقيقًا جدًا وراقب ما يجري هذا اليوم بهدوء ومن دون تدخّل من قبلك في بعض الصفقات.
عاطفيًا: لا تتهرّب من الواجبات، تجنب التورّط في قضية شائكة، فأنت في موقع مناسب، لكن حاول مراجعة حساباتك وإنهاء ما يزعجك.
صحيًا: الابتعاد عن المأكولات الغنية بالدهنيات يبقي صحتك سليمة، إذا ترافق ذلك مع تمارين رياضية يومية.
الحوت
مهنيًا: مسئولياتك المهنية تزداد يومًا بعد يوم، وهذا يؤدّي إلى تعزيز موقعك والحصول على ترقية أو زيادة في الراتب.
عاطفيًا: تكتشف أن خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية، فترتاح نفسيًا وتطمئن إلى المستقبل.
صحيًا: عليك أن تهتم أكثر بنوعية طعامك، لأن الوزن الزائد يضرّك كثيرًا ويسبب لك مشكلات.
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