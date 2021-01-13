حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 13 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان، اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، والتي جاءت كالتالي:



مهنيًا: يحمل هذا اليوم حالة طارئة وتوترًا وإرباكًا سرعان ما يزولان، ويراودك الشعور بضرورة الانتباه إلى المخاطر.

عاطفيًا: تحتاج إلى وقت تجلس فيه مع الشريك، وقد يكون السفر الحلّ المناسب لترطيب الأجواء والتخفيف من حدة التشنج والإرباك في العلاقة.

صحيًا: أنت شره أمام المأكولات الشهية، حاول التخفيف منها للحفاظ على سلامة صحتك.



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