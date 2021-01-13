حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 13 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد، اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، والتي جاءت كالتالي:



مهنيًا: تشعر بالتغيير وتقدّم أفكارًا ناجحة وبنّاءة، أو تتحرر من قيود، فتذهب إلى مفاوضات ولقاءات وأسفا.

عاطفيًا: لا تفوّت الفرصة للاستفادة من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريك، هو يحتاج إلى عطفك وحنانك، فلا تخيّبه.

صحيًا: لمعالجة البدانة والوزن الزائد عليك بممارسة الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع.



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