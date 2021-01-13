حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 13 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج السرطان، اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، والتي جاءت كالتالي:



مهنيًا: تكثر المسئوليات الملقاة على عاتقك وتتداخل بعضها مع بعض، لذا أنصحك بعدم الاستسلام بل بالمواجهة.

عاطفيًا: لا تراهن على الحظ ولا على المصادفة لئلا تخسر شريكًا أو حبيبًا، حاذر التحديات لئلا تعرّض نفسك للحوادث.

صحيًا: تبدو أكثر نشاطًا وحيوية، وتكون مرتاحًا نفسيًا بعدما منحت نفسك قسطًا وافيًا من الراحة.



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