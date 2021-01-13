حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 13 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: عليك أن تكون أكثر حذرًا في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في عرض جديد يقدم إليك في غضون أيام.عاطفيًا: يطلب الشريك مساعدتك في بعض الأمور، فلا تتردّد وكن إلى جانبه ليتمكّن من مقاومة الضغوط.صحيًا: لا تتردد لحظة في ممارسة الرياضة والتمارين المفيدة لكل عضلات الجسم وأعضائه.

الثور

مهنيًا: جو إيجابي لطرح أفكار جديدة بغية تطوير العلاقة، استفد قدر الإمكان ولا تضيّع الفرصة.

عاطفيًا: تستاء من أمر يتعلق بالشريك، حافظ على سرية مشاعرك واقبل ما يحدث من دون اعتراض إذا استطعت.

صحيًا: لا تدع مشاغلك المهنية والعملية تنسيك الاهتمام بالشأن الرياضي وبوضعك الصحي.

الجوزاء

مهنيًا: فرصة جيدة لحدوث انتقال كنت تنتظره طويلًا في حياتك المهنية، لكن عليك التمسك بهذه الفرصة فوق الحصول عليها لأنها سهلة التفلت.

عاطفيًا: تبدو الأمور بينك وبين شريكك غامضة جدًا، لكن لا تزال هناك فرصة لإيجاد صيغة لعلاقة ما بينكما، فقط استمر في المحاولة وسوف تصل إلى ما تريد الوصول إليه قريبًا.

صحيًا: أنت غير معتاد على الظروف الصحية السيئة، ثق بأنك في المسار الصحيح للخروج منها، وأنك على وشك التخلص من واحد من أسوأ كوابيسك على الإطلاق.

السرطان

مهنيًا: تكثر المسئوليات الملقاة على عاتقك ويتداخل بعضها مع بعض، لذا أنصحك بعدم الاستسلام بل بالمواجهة.

عاطفيًا: لا تراهن على الحظ ولا على المصادفة لئلا تخسر شريكًا أو حبيبًا، حاذر التحديات لئلا تعرّض نفسك للحوادث.

صحيًا: تبدو أكثر نشاطًا وحيوية، وتكون مرتاحًا نفسيًا بعدما منحت نفسك قسطًا وافيًا من الراحة.

الأسد

مهنيًا: تشعر بالتغيير وتقدّم أفكارًا ناجحة وبنّاءة، أو تتحرر من قيود، فتذهب إلى مفاوضات ولقاءات وأسفا.

عاطفيًا: لا تفوّت الفرصة للاستفادة من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريك، هو يحتاج إلى عطفك وحنانك، فلا تخيّبه.

صحيًا: لمعالجة البدانة والوزن الزائد عليك بممارسة الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع.

العذراء

مهنيًا: تتشجّع على اتخاذ مبادرة وإعادة النظر في بعض القرارات المصيرية، تتلقّى خبرًا مفرحًا يكون بداية عمل أو مشروع جديد.

عاطفيًا: يفاجئك اليوم الحبيب بقرار الارتباط وتحزن لفراقه وانشغاله عنك بأمور تافهة، لكن بينك وبين نفسك ترى أنك السبب في ذلك.

صحيًا: تقرّر من الآن فصاعدًا الابتعاد عن الأمور التي لا شأن لك بها لتريح نفسك من المشاكل.

الميزان

مهنيًا: يحمل هذا اليوم حالة طارئة وتوترًا وإرباكًا سرعان ما يزولان، ويراودك الشعور بضرورة الانتباه إلى المخاطر.

عاطفيًا: تحتاج إلى وقت تجلس فيه مع الشريك، وقد يكون السفر الحلّ المناسب لترطيب الأجواء والتخفيف من حدة التشنج والإرباك في العلاقة.

صحيًا: أنت شره أمام المأكولات الشهية، حاول التخفيف منها للحفاظ على سلامة صحتك.

العقرب

مهنيًا: تكون هذا اليوم في قمة الراحة النفسية والإبداع المتميز وتبدأ السير بطريق جديد لتحقيق أحلامك المهنية، وربما تشغلك قضية توفق في إيجاد أفضل الحلول المناسبة لها.

عاطفيًا: تغرق في بحر الحب وتعيش حلاوته ومرارته من دون التفكير في بناء مستقبلك العاطفي.

صحيًا: إذا أحسست بإمساك متواصل في معدتك فعليك مراجعة طبيبك المختص.

القوس

مهنيًا: وجود القمر الجديد في البيت الثاني بيت المال يتحدث عن مسائل مالية تخص بعض الشراكات من رسوم وعائدات أو ما شابه، وتسعى لتغطية العجز في ميزان المدفوعات.

عاطفيًا: تعيش حبًا قويًا وأحاسيس رائعة، وخوفًا من فقدان هذا الحب نتيجة ظروف محيطة بك، وتحاول أن تكون أكثر قدرة على إسعاد الشريك بحبك الدافئ.

صحيا: الاعتماد على الخضروات والفواكه يزوّد الجسم حيوية ونشاطًا بعد عناء العمل.

الجدي

مهنيًا: يعني هذا اليوم المميز نجاحًا ماليًا غير متوقع، بسبب تواجد القمر الجديد الى جانب الكواكب مجتمعة في برجك ما يذهل أرباب العمل والزملاء فيلتفون حولك داعمين.

عاطفيًا: تشعر بالسعادة اليوم بسبب الحب الكبير الذي تكنّه للحبيب، فلا تخش أن تصارحه بمشاعرك.

صحيًا: أنت صاحب أفكار خلاقة فلا توفر أي طريقة لترفّه عن نفسك وتبعد عنك مشاغل العمل.

الدلو

مهنيًا: تنبّه جيدًا لمصاريفك، وخصوصًا أنّ أيّ خسارة من شأنها أن تعقد الأمور مهنيًا، وثابر في سبيل تحقيق أهدافك.

عاطفيًا: عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك العاطفي على المحكّ.

صحيًا: لا تتهوّر ولا تقرّر المضي في ما أنت عليه صحيًا، النتائج السلبية تظهر قريبًا، تعامل مع صحتك كما تتعامل مع شؤونك المهنية التي تريدها أن تكون على أكمل وجه.

الحوت

مهنيًا: ترتاح إلى وجود زملاء مخلصين حولك، فترتفع معنوياتك تدريجيًا وتطمئن هواجسك بسبب وقوف أحد الزملاء إلى جانبك.

عاطفيًا: لا تدخل مع الشريك في نقاش عميق لا يؤدي إلى أي نتيجة، طالما أن كل طرف متمسك بمواقفه ولا يتنازل عنها.

صحيًا: تشعر بالإرهاق اليوم بسبب كثرة الضغوط المحيطة بك، فتقرّر التخفيف من العمل الإضافي قدر المستطاع.

