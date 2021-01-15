حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 15 يناير 2021

الحمل:
مهنيا:اعرض افكارك وتواصل بجدية ويكفيك تشتيت لطاقتك في كثير من الاتجاهات بدون فائدة.
عاطفيا: وضعك العاطفي يتطلب اهتمام أكبر منك، لا تظهر عكس مافي داخلك ولا تثير الجدل في أمور تفسد عليك علاقتك مع الشريك.
صحيا:ابداء في عمل تمارين رياضية بسيطة ليستفيد منها جسمك بعد فترة التعب التي مرت بك.
الثور:
مهنيا: يرى زملائك تأثيرك في العمل وتتخذ قرارات مهمة وتسترد سلطة غابت عنك.
عاطفيا: تستشعر تغييرات كبيرة في علاقتك العاطفية لكن توقع بعض القلق والقرارات التي تطراء على علاقتك بالشريك.
صحيا: اهتم بالأكل الصحي واتبع الأساليب الصحية للحفاظ على جسدك وصحتك.
الجوزاء:
مهنيا:لا تحاول الصدام مع أصدقاءك في العمل وتجنب افتعال المشاكل معهم.
عاطفيا: خفف غضبك من الحبيب وتغاضى عن أخطاءه وأجل المواجهة معه في الوقت الحالي.
صحيا: تحتاج الترويح عن نفسك بقضاء وقت في مكان صحي ومناسب لتغير مودك ومزاجك.
السرطان:
مهنيا:الوقت مناسب والحظ معك لتبداء في أعمالك أو دراستك أو أبحاثك العملية.
عاطفيا: تناقش مع الشريك مشكلة تزعجك وتتلقى منه الدعم ويقف فيها إلى جانبك.
صحيا: حافظ على وزنك لأن الوزن الزائد خطر على صحتك واتبع حمية مناسبة لك.
الأسد:
مهنيا: طموحك كبير لكن ابحث جيدا عن الفرصة التي تساعدك في تحقيق هدفك والوصول لما تطمح له.
عاطفيا:هناك مشكلة تزعجك وتبحث عن حل لها، فكر بهدوء لتجد الحلول المرضية والمقنعة مع الشريك.
صحيا: ما تشعر به من ألم وتعب هو بسبب أمر نفسي داخلي، ابحث عن الوسائل التي تساعدك في التخلص منه.
العذراء:
مهنيا: ابذل الجهد المطلوب منك وستصل إلى النتيجة التي تتمناها، الوقت مناسب للمغامرة ولكن بحذر وبدون تهور.
عاطفيا: أعمل على إزالة التوتر بينك وبين الحبيب، لتشعر بالسعادة الكبيرة التي تزيل عنكم الهموم.
صحيا: لا تعرض نفسك للضغط الزائد والإرهاق واتبع الإرشادات الوقائية بدقة.
الميزان:
مهنيا: تحسن كبير في الأجواء المهنية، الكثير من الأعمال بانتظارك، ابدأ بالأعمال المتراكمة منذ فترة.
عاطفيا: تبدأ في التكيف مع بعض الأمور التي كنت ترفضها في السابق وتخضع لشروط الحبيب وتعيشها في الواقع.
صحيا: ابتعد تماما عن أي شئ يتسبب في تعبك الجسدي والنفسي وتعلم من كل شئ مررت به في السابق.
العقرب:
مهنيا: حاول بسرعة استرجاع ثقتك في نفسك والرجوع لعملك بقوة لتعوض الوقت الذي ضاع منك في السابق وتخلص من الضعف والتراخي.
عاطفيا: حافظ على علاقتك بشريكك لأنه سوف يتركك قريبا ليبحث عن حب جديد، يعطيه ما يفتقدة معك.
صحيا: تخوض تجربة رياضية ناجحة تعطيك الراحة نفسيا وجسديا.
القوس:
مهنيا: تشعر بحالة من التشتت وتفكر في كثير من الأمور التي تدعم بها تقدمك في عملك، اكمل مابدأت فالنجاح حليفك.
عاطفيا: تصرفك مع الحبيب بطبيعتك المعهودة توازن فلا تضع الحدود بينكما ولا تكن لين في التعاطي أكثر من اللازم.
صحيا: المشي في الهواء الطلق والاحتكاك بالطبيعة تساعدك على التفكير واختيار الأفضل والتخلص من الضغوط المتراكمة.
الجدي:
مهنيا: تحاول أن تقنع رؤساءك بأفكار جديدة تعود على العمل وعلى الجميع بالفائدة.
عاطفيا: خسارة شريكك لا يمكن أن تعوض مهما شعرت أن البديل أفضل، كن حذر من القادم وتمهل في قراراتك.
صحيا: صحتك هي الأغلى لا تخاطر بها من أجل أشخاص ومكاسب فانية.
الدلو:
مهنيا: منصب جديد أو موقع جيد في القريب تستفيد منه كثيرا اجتماعيا وثقافيا وفكريا.
عاطفيا: لا اتكن متصنعا في معاملتك مع الحبيب لأن قربك منه هو الأمان بالنسبه لك وله.
صحيا: قد تهتز ثقتك ف نفسك وتتراجع معنوياتك ولكن قادر عل تخطى هذة الامور بذكاء.
الحوت:
مهنيا: لا تدخل في أي خلاف، الجو متوتر وأنت قليل الصبر، انسحب فورا من أي نزاع في مكان عملك.
عاطفيا: تسمع أخبار تدخل السعادة إلى قلبك أنت وشريكك وتقربك منه أكثر.
صحيا: احذر من التهور الذي يؤدى إلى تدهور صحتك وتبقيك في حالة تراجع دون أن تشعر بذلك حاليا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 15 يناير 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة الدستور وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.