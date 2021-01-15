حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 15 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:الحمل:مهنيا:اعرض افكارك وتواصل بجدية ويكفيك تشتيت لطاقتك في كثير من الاتجاهات بدون فائدة.عاطفيا: وضعك العاطفي يتطلب اهتمام أكبر منك، لا تظهر عكس مافي داخلك ولا تثير الجدل في أمور تفسد عليك علاقتك مع الشريك.صحيا:ابداء في عمل تمارين رياضية بسيطة ليستفيد منها جسمك بعد فترة التعب التي مرت بك.

الثور:

مهنيا: يرى زملائك تأثيرك في العمل وتتخذ قرارات مهمة وتسترد سلطة غابت عنك.

عاطفيا: تستشعر تغييرات كبيرة في علاقتك العاطفية لكن توقع بعض القلق والقرارات التي تطراء على علاقتك بالشريك.

صحيا: اهتم بالأكل الصحي واتبع الأساليب الصحية للحفاظ على جسدك وصحتك.

الجوزاء:

مهنيا:لا تحاول الصدام مع أصدقاءك في العمل وتجنب افتعال المشاكل معهم.

عاطفيا: خفف غضبك من الحبيب وتغاضى عن أخطاءه وأجل المواجهة معه في الوقت الحالي.

صحيا: تحتاج الترويح عن نفسك بقضاء وقت في مكان صحي ومناسب لتغير مودك ومزاجك.

السرطان:

مهنيا:الوقت مناسب والحظ معك لتبداء في أعمالك أو دراستك أو أبحاثك العملية.

عاطفيا: تناقش مع الشريك مشكلة تزعجك وتتلقى منه الدعم ويقف فيها إلى جانبك.

صحيا: حافظ على وزنك لأن الوزن الزائد خطر على صحتك واتبع حمية مناسبة لك.

الأسد:

مهنيا: طموحك كبير لكن ابحث جيدا عن الفرصة التي تساعدك في تحقيق هدفك والوصول لما تطمح له.

عاطفيا:هناك مشكلة تزعجك وتبحث عن حل لها، فكر بهدوء لتجد الحلول المرضية والمقنعة مع الشريك.

صحيا: ما تشعر به من ألم وتعب هو بسبب أمر نفسي داخلي، ابحث عن الوسائل التي تساعدك في التخلص منه.

العذراء:

مهنيا: ابذل الجهد المطلوب منك وستصل إلى النتيجة التي تتمناها، الوقت مناسب للمغامرة ولكن بحذر وبدون تهور.

عاطفيا: أعمل على إزالة التوتر بينك وبين الحبيب، لتشعر بالسعادة الكبيرة التي تزيل عنكم الهموم.

صحيا: لا تعرض نفسك للضغط الزائد والإرهاق واتبع الإرشادات الوقائية بدقة.

الميزان:

مهنيا: تحسن كبير في الأجواء المهنية، الكثير من الأعمال بانتظارك، ابدأ بالأعمال المتراكمة منذ فترة.

عاطفيا: تبدأ في التكيف مع بعض الأمور التي كنت ترفضها في السابق وتخضع لشروط الحبيب وتعيشها في الواقع.

صحيا: ابتعد تماما عن أي شئ يتسبب في تعبك الجسدي والنفسي وتعلم من كل شئ مررت به في السابق.

العقرب:

مهنيا: حاول بسرعة استرجاع ثقتك في نفسك والرجوع لعملك بقوة لتعوض الوقت الذي ضاع منك في السابق وتخلص من الضعف والتراخي.

عاطفيا: حافظ على علاقتك بشريكك لأنه سوف يتركك قريبا ليبحث عن حب جديد، يعطيه ما يفتقدة معك.

صحيا: تخوض تجربة رياضية ناجحة تعطيك الراحة نفسيا وجسديا.

القوس:

مهنيا: تشعر بحالة من التشتت وتفكر في كثير من الأمور التي تدعم بها تقدمك في عملك، اكمل مابدأت فالنجاح حليفك.

عاطفيا: تصرفك مع الحبيب بطبيعتك المعهودة توازن فلا تضع الحدود بينكما ولا تكن لين في التعاطي أكثر من اللازم.

صحيا: المشي في الهواء الطلق والاحتكاك بالطبيعة تساعدك على التفكير واختيار الأفضل والتخلص من الضغوط المتراكمة.

الجدي:

مهنيا: تحاول أن تقنع رؤساءك بأفكار جديدة تعود على العمل وعلى الجميع بالفائدة.

عاطفيا: خسارة شريكك لا يمكن أن تعوض مهما شعرت أن البديل أفضل، كن حذر من القادم وتمهل في قراراتك.

صحيا: صحتك هي الأغلى لا تخاطر بها من أجل أشخاص ومكاسب فانية.

الدلو:

مهنيا: منصب جديد أو موقع جيد في القريب تستفيد منه كثيرا اجتماعيا وثقافيا وفكريا.

عاطفيا: لا اتكن متصنعا في معاملتك مع الحبيب لأن قربك منه هو الأمان بالنسبه لك وله.

صحيا: قد تهتز ثقتك ف نفسك وتتراجع معنوياتك ولكن قادر عل تخطى هذة الامور بذكاء.

الحوت:

مهنيا: لا تدخل في أي خلاف، الجو متوتر وأنت قليل الصبر، انسحب فورا من أي نزاع في مكان عملك.

عاطفيا: تسمع أخبار تدخل السعادة إلى قلبك أنت وشريكك وتقربك منه أكثر.

صحيا: احذر من التهور الذي يؤدى إلى تدهور صحتك وتبقيك في حالة تراجع دون أن تشعر بذلك حاليا.