حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 15 يناير 2020





مهنيا:يري زملائك تأثيرك ف العمل وتتخذ قرارات مهمة وتسترد سلطة غابت عنك. قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:مهنيا:يري زملائك تأثيرك ف العمل وتتخذ قرارات مهمة وتسترد سلطة غابت عنك. عاطفيًا: تستشعر تغييرات كبيرة في علاقتك العاطفية لكن توقع بعض القلق والقرارات التي تطرأ على علاقتك بالشريك. صحيًا:اهتم بالأكل الصحي وأتبع الأساليب الصحية للحفاظ على جسدك وصحتك.



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