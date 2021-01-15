حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 15 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:مهنيًا: تحسن كبير في الأجواء المهنية، الكثير من الأعمال بإنتظارك، إبدء بالأعمال المتراكمة منذ فترة.

عاطفيًا: تبدأ في التكيف مع بعض الأمور التي كنت ترفضها في السابق وتخضع لشروط الحبيب وتعيشها في الواقع.

صحيًا: ابتعد تمامًا عن أي شئ يتسبب في تعبك الجسدي والنفسي وتعلم من كل شئ مررت به في السابق.