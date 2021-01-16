حظك اليوم.. برج الثور السبت 16 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:مهنيا: رغم صعوبة الأوضاع لكن تحلى بالدبلوماسية في التعامل وحافظ على هدوئك في العمل والعائلة للوصول لرغباتك وأهدافك.

عاطفيا: ارتباطك النفسي بشريكك العاطفي يدعمك معنويا للخروج من الأزمات المتكررة بينكما، تدارك مصروفات حتى لا تخرج عن السيطرة.

صحيا: حافظ على صحتك حتى لا يتدهور وضعك، وإذا كنت تعاني من نوبات الصداع المستمر اهتم لمعرفة السبب وأخذ العلاج المناسب.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

