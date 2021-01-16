حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 16 يناير 2021

برج الحمل
مهنيا: تغيرات إيجابية لصالحك في العمل والظروف المحيطة تساعدك ولديك فرصة للسفر.
عاطفيا: حاول إعادة الثقة بينك وبين شريكك العاطفي واهتم بمطالبه وامنحه الفرصة للتقرب منك أكثر هذه الفترة.
صحيا: إياك والاستسلام لتعبك تحسن نفسيتك له تأثير كبير في تحسن صحتك.
برج الثور
مهنيا: رغم صعوبة الأوضاع لكن تحلى بالدبلوماسية في التعامل وحافظ على هدوئك في العمل والعائلة للوصول لرغباتك وأهدافك.
عاطفيا: ارتباطك النفسي بشريكك العاطفي يدعمك معنويا للخروج من الأزمات المتكررة بينكما، تدارك مصروفات حتى لا تخرج عن السيطرة.
صحيا: حافظ على صحتك حتى لا يتدهور وضعك، وإذا كنت تعاني من نوبات الصداع المستمر اهتم لمعرفة السبب وأخذ العلاج المناسب.
برج السرطان
مهنيا: تحتاج إلى أن تبتعد عن الروتين في عملك والدخول في أجواء جديدة وتقبل نقد الآخرين لك لأنها دافعك للنجاح في الاختبارات القادمة.
عاطفيا: الأجواء مناسبة وخطوة جيدة لترسيم العلاقة مع الشريك العاطفي بالخطوبة أو الزواج.
صحيا: التفكير والقلق السبب في تعبك، تحتاج لعلاج أفضل وقلل من التكنولوجيا وتعامل أكثر مع الطبيعة.
برج الأسد
مهنيا: عليك التحرك نحو أهدافك هناك سبل وطرق جديدة تفتح لك وتسهل حصولك على مطالبك، خيارات كثيرة تتاح أمامك وهناك فرصة لتعديل مكانك الوظيفي.
عاطفيا: وازن بين قلبك وعقلك في التعامل مع شريكك، ولا تكن حدًا في طباعك وحل مشاكلك مع الشريك بهدوء.
صحيا: استقرار في صحتك خلال الفترة الحالية وإذا كان هناك أي مشاكل صحية فلا تهمل العلاج واستمر على تعليمات طبيبك.
برج العذراء
مهنيا: الوقت صعب نفسيًا بعض الشئ، شعور بالقلق والتمرد على أحوالكم، عليكم بالهدوء وتحمل الضغوط لأنك تواجه متاعب وتشعر في عدم الرغبة بالتعاون مع من حولك، تحلى بالصبر فترة بسيطة.
عاطفيا: فترة جيدة عاطفيا وتزداد بها فرص الارتباط للأيام القادمة، لكن تعلم من دروس الماضي وركز في الاختيار.
صحيا: ترابطك الأسري هو سر سعادتك وتحسن نفسيتك، شخص مريض من أسرتك يتحسن وتطمئن عليه الفترة القادمة.
برج الميزان
مهنيا: دخولك إلى واقع جديد ومختلف يفتح لك أبواب جديدة، عليك الاهتمام أكثر بنفسك وبالظروف المحيطة بك، فترة جيدة للدخول في عمل جديد أو شراكة تحسن من أوضاعك المادية.
عاطفيا: لابد أن تدرك معنى كلمه الالتزام في علاقاتك وخصوصا مع الشريك العاطفي، كن أكثر مرونة لتسمح بمزيد من التحسن العاطفي.
صحيا: اعطي صحتك جزء من اهتمامك، ومارس بعض التمارين الرياضية البسيطة لأنها بتغير صحتك للأفضل.
برج العقرب
مهنيا: تشعر أنك تبذل جهدًا مستمرًا ومع ذلك تتقدم بخطوات بسيطة، الحظ معاك ولكن لا تعتمد عليه وحده وتحتاج إجراء تعديلات قوية على طريقة تفكيرك وعملك لتحسين وضعك المادي.
عاطفيا: كن أكثر صبرُا مع شريكك، وفكر جيدًا قبل أي خطوة، واحذر من الذين يحاولون التقرب لشريكك في الخفاء.
صحيا: صحتك تتحسن للأفضل.. اهتم بوزنك لأنه أكثر سبب في تحسن نفسيتك.
برج القوس
مهنيا: وقت جيد للعمل وخوض مغامرة جريئة تكون ناجحة ولديك مكاسب وتحسن في الأحوال المالية الفترة القادمة تخلص من كسلك.
عاطفيا: عودة الحياة والشغف بكل قوة لعلاقتك مع شريكك العاطفي بعد فترة من البعد والانفصال.
صحيا: محاوط بضغط نفسي قوي تحتاج إلى تغير في حياتك واهتم بالطعام الصحي والفيتامينات واضبط مواعيد نومك.
برج الجدي
مهنيا: تمر بكثير من الصعوبات الشخصية والنفسية والتعرض لمتاعب تشعرك بعدم الرغبة في مواصلة أعمالك، يعتبر الأسبوع الأكثر صعوبة عليك الانتباه جيدا.
عاطفيا: الوقت غير مناسب للدخول في أي صراع أو موجهة في علاقتك العاطفية، اسمع لصوت حدسك الداخلي ولا تهمله.
صحيا: فترة من القلق والتعب كانت السبب في اكتئابك، أنت أقوى وقادر على التحدي.
برج الدلو:
مهنيا: اليوم مناسب للدخول في مشاريع أو إتمام شراكة مالية، لديك فرصة عمل أو انتقال لمكان أكثر أهمية وقت مهم يضعك في المقدمة.
عاطفيا: فكر جيدًا وقرر ماذا تريد هل العيش في الماضي أم الحاضر؟.. تحتاج تنظيم أكثر لحياتك وعلاقتك العاطفية.
صحيا: اهتم بصحتك ونفسيتك من الداخل، لديك طاقة سلبية كثيرو من الممكن أن تكون لديك تأثير حسد قوي.
برج الحوت
مهنيا: وقت الفرص المهنية، استعد للتغيرات أغلب الفرص مكافأة لك على اجتهادك الفترة السابقة، هناك تحسن تدريجي يطراء على الجانب المادي، ولديك سعي لتحقيق حلم قديم.
عاطفيا: رجوع الحبيب إليك أو خوض علاقه جديدة ولكن احذر من الخداع واخرج من عزلتك العاطفية.
صحيا: تعاني من متاعب صحية وتشعر بمزاج فاتر وتحتاج للراحة لتحسن من صحتك ونفسيتك.
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