حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 17 يناير 2021

برج الحمل
مهنيا: بداية جديدة ومهمة في حياتك المهنية تحقق من خلالها نجاح مهم في حياتك بعد فترة متعبة جدا.
عاطفيا: يوم رومانسي وأكثر هدوء وجاذبية لكن أفصل بين الحب والعمل واهتم بشريكك أكثر.
صحيا: إن كنت تشعر بالغثيان شبه الدائم، فلا تهمل ذلك واستشر الطبيب لأخذ العلاج اللازم.
برج الثور
مهنيا: يوم مهم لك عمليا فلا تسمح للضغوط أن تفسد يومك أو تؤثر على ثقتك فى نفسك.
عاطفيا: الوقت مناسب لنقاش إيجابي مع شريكك للتخطيط للقرارات المستقبلية في مصلحة علاقتكما.
صحيا: لا تهمل ممارسة الرياضة حتى ولو لوقت صغير وقلل من الطعام المضر لصحتك.
برج الجوزاء
مهنيا: الحظ حليفك وقت مناسب للشراء وللاستثمار ولإنجاز الأعمال المتراكمة والبداية في أعمال جديدة وشراكات ممتازة.
عاطفيا: لا تكن صلب ولا تتشبث برأيك وقراراتك لأنه سوف يؤدي ذلك إلى مواجهة شرسة بينك وبين الشريك.
صحيا: افعل ماتراه مناسب لصحتك، عليك البقاء في المنزل فترات أطول وقلل من السهر لأنه يضر صحتك.
برج السرطان
مهنيا: اليوم داعم لك ولأفكارك وتأيد من أصدقائك ومغامرات لأخر الشهر تعود عليك بالنفع.
عاطفيا: تمضي وقت جيد مع الشريك وتتواصل معه فهو دائما يقف بجانبك ويساعدك في إيجاد حلول لمشاكلك.
صحيا: تعاني من الصداع والتعب النفسي بسبب خبر يسبب لك القلق لكن اطمئن لن يدوم ذلك طويلا.
برج الأسد
مهنيا: يومك مضغوط ويشعرك بالتعب، تأتيك مساعدة من بعض أصدقائك لتتمكن من إنهاء أعمالك.
عاطفيا: يحاول شريكك إقناعك برأيه والحديث معك لإصلاح الخلافات بينكما ولكن أنت لا توافقه الرأي في كثير من الأمور.
صحيا: ظاهريا صحتك جيدة ولكن بينك وبين نفسك تعلم بأن الأمور الصحية ليست أفضل حال.
برج العذراء
مهنيا: تشع بريق يلفت انتباه الجميع، فترة من التواصل والاجتماعات والعمل الجماعي الممتاز.
عاطفيا: تشعر بالملل والروتين في علاقتك وقد يتطور إحساسك إلى الإهمال واللامبالاه من شريكك ولكن سوف تنتهي هذه الطاقة كما تتمنى.
صحيا: استعن بأصحاب التخصص واستشيرهم في مشكلاتك الصحية، لا تهمل أي مشكلة صحية لك مهما كانت صغيرة حتى لا تتزايد.
برج الميزان
مهنيا: ركز على إنهاء الأعمال الموكلة لك، ولا تجعل الكسل يتخلل إليك ويوثر على طاقتك وحماسك.
عاطفيا: عليك أن تحسم الأمر الآن حاول أن تصل إلى اتفاق مع شريكك حتي لا تزيد الأمور سوء بينكما.
صحيا: هدئ من انفعالاتك ولا تنفعل على أي سبب بسيط حتي لا يؤدي ذلك لانهيارك نفسيا.
برج العقرب
مهنيا: فرص جديدة في انتظارك أنت شخص عملي، عقلك كبير ولكن تعلم من أخطاء الماضي، مشاكل مادية في طريقها للحل.
عاطفيا: قد تنفعل بسبب مشكلة تخصك أنت والشريك، تحاول بذل جهد حتى تقنعه برأيك ويبنتابك بعض القلق والتوتر.
صحيا: شهيتك مفتوحة وتأكل الكثير من الأطعمه غير الصحية مما يسبب لك آلام بالمعدة فانتبه.
برج القوس
مهنيا: يحاول البعض التشويش عليك وتشتيتك، اتصرف بسرية واحذر المكر والخداع لتصل لبر الأمان.
عاطفيا: يوم إيجابي يحمل لك تغيرات وتطورات جيدة لصالح علاقاتك، وازن بين قلبك وعقلك وسيطر على نفسك في تعاملك مع الشريك.
صحيا: السهر الدائم يرهقك ويبقيك في حالة تعب وعدم التركيز في عملك.
برج الجدي
مهنيا: لديك أفكار جيدة تغير من مسارك العملي، تملك الإبداع العملي والسعي لتحقيق أهدافك.
عاطفيا: تنتابك مشاعر متناقضة وانفعالات كثيرة وقد تسود على علاقتك أجواء الغيرة، قلل من شعورك بحب التملك والأنانية.
صحيا: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطئة العمل والاهتمام بوضعك الصحي.
برج الدلو
مهنيا: تتخلص من الكثير من الضغوط والمسؤليات الكثيرة الملقاه على عاتقك عليك أن تعطي عملك المزيد من الاهتمام.
عاطفيا: طاقة من الخوف تسيطر عليك بسبب التغيرات التي تحدث في مشاعر الشريك وتجعلك لا تعرف موقفك الحالي اتجاه مايحدث لعلاقتكما.
صحيا: اهتم بالتفاصيل التي تخص أوضاعك الصحية ولا تهمل في نفسك وصحتك لكي لا تزيد الأمور سوءًا.
برج الحوت
مهنيا: ابتعد عن الانفعالات لكي لاتخسر صفقة أو فرصة مهمة تسعى لها منذ وقت وهي على وشك التحقق.
عاطفيا: ابحث عن العلاقات المتوازنة وقدم للشريك أفضل ماعندك وحافظ على تفاؤلك وهدوئك هذه الفترة.
صحيا: عودة الألم في الرقبة والظهر بسبب وضع جلوسك غير المريح لفترات طويلة.
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