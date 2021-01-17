حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 17 يناير 2021

مهنيا: بداية جديدة ومهمة في حياتك المهنية تحقق من خلالها نجاح مهم في حياتك بعد فترة متعبة جدا.عاطفيا: يوم رومانسي وأكثر هدوء وجاذبية لكن أفصل بين الحب والعمل واهتم بشريكك أكثر.صحيا: إن كنت تشعر بالغثيان شبه الدائم، فلا تهمل ذلك واستشر الطبيب لأخذ العلاج اللازم.مهنيا: يوم مهم لك عمليا فلا تسمح للضغوط أن تفسد يومك أو تؤثر على ثقتك فى نفسك.عاطفيا: الوقت مناسب لنقاش إيجابي مع شريكك للتخطيط للقرارات المستقبلية في مصلحة علاقتكما.صحيا: لا تهمل ممارسة الرياضة حتى ولو لوقت صغير وقلل من الطعام المضر لصحتك.

برج الجوزاء

مهنيا: الحظ حليفك وقت مناسب للشراء وللاستثمار ولإنجاز الأعمال المتراكمة والبداية في أعمال جديدة وشراكات ممتازة.

عاطفيا: لا تكن صلب ولا تتشبث برأيك وقراراتك لأنه سوف يؤدي ذلك إلى مواجهة شرسة بينك وبين الشريك.

صحيا: افعل ماتراه مناسب لصحتك، عليك البقاء في المنزل فترات أطول وقلل من السهر لأنه يضر صحتك.

برج السرطان

مهنيا: اليوم داعم لك ولأفكارك وتأيد من أصدقائك ومغامرات لأخر الشهر تعود عليك بالنفع.

عاطفيا: تمضي وقت جيد مع الشريك وتتواصل معه فهو دائما يقف بجانبك ويساعدك في إيجاد حلول لمشاكلك.

صحيا: تعاني من الصداع والتعب النفسي بسبب خبر يسبب لك القلق لكن اطمئن لن يدوم ذلك طويلا.

برج الأسد

مهنيا: يومك مضغوط ويشعرك بالتعب، تأتيك مساعدة من بعض أصدقائك لتتمكن من إنهاء أعمالك.

عاطفيا: يحاول شريكك إقناعك برأيه والحديث معك لإصلاح الخلافات بينكما ولكن أنت لا توافقه الرأي في كثير من الأمور.

صحيا: ظاهريا صحتك جيدة ولكن بينك وبين نفسك تعلم بأن الأمور الصحية ليست أفضل حال.

برج العذراء

مهنيا: تشع بريق يلفت انتباه الجميع، فترة من التواصل والاجتماعات والعمل الجماعي الممتاز.

عاطفيا: تشعر بالملل والروتين في علاقتك وقد يتطور إحساسك إلى الإهمال واللامبالاه من شريكك ولكن سوف تنتهي هذه الطاقة كما تتمنى.

صحيا: استعن بأصحاب التخصص واستشيرهم في مشكلاتك الصحية، لا تهمل أي مشكلة صحية لك مهما كانت صغيرة حتى لا تتزايد.

برج الميزان

مهنيا: ركز على إنهاء الأعمال الموكلة لك، ولا تجعل الكسل يتخلل إليك ويوثر على طاقتك وحماسك.

عاطفيا: عليك أن تحسم الأمر الآن حاول أن تصل إلى اتفاق مع شريكك حتي لا تزيد الأمور سوء بينكما.

صحيا: هدئ من انفعالاتك ولا تنفعل على أي سبب بسيط حتي لا يؤدي ذلك لانهيارك نفسيا.

برج العقرب

مهنيا: فرص جديدة في انتظارك أنت شخص عملي، عقلك كبير ولكن تعلم من أخطاء الماضي، مشاكل مادية في طريقها للحل.

عاطفيا: قد تنفعل بسبب مشكلة تخصك أنت والشريك، تحاول بذل جهد حتى تقنعه برأيك ويبنتابك بعض القلق والتوتر.

صحيا: شهيتك مفتوحة وتأكل الكثير من الأطعمه غير الصحية مما يسبب لك آلام بالمعدة فانتبه.

برج القوس

مهنيا: يحاول البعض التشويش عليك وتشتيتك، اتصرف بسرية واحذر المكر والخداع لتصل لبر الأمان.

عاطفيا: يوم إيجابي يحمل لك تغيرات وتطورات جيدة لصالح علاقاتك، وازن بين قلبك وعقلك وسيطر على نفسك في تعاملك مع الشريك.

صحيا: السهر الدائم يرهقك ويبقيك في حالة تعب وعدم التركيز في عملك.

برج الجدي

مهنيا: لديك أفكار جيدة تغير من مسارك العملي، تملك الإبداع العملي والسعي لتحقيق أهدافك.

عاطفيا: تنتابك مشاعر متناقضة وانفعالات كثيرة وقد تسود على علاقتك أجواء الغيرة، قلل من شعورك بحب التملك والأنانية.

صحيا: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطئة العمل والاهتمام بوضعك الصحي.

برج الدلو

مهنيا: تتخلص من الكثير من الضغوط والمسؤليات الكثيرة الملقاه على عاتقك عليك أن تعطي عملك المزيد من الاهتمام.

عاطفيا: طاقة من الخوف تسيطر عليك بسبب التغيرات التي تحدث في مشاعر الشريك وتجعلك لا تعرف موقفك الحالي اتجاه مايحدث لعلاقتكما.

صحيا: اهتم بالتفاصيل التي تخص أوضاعك الصحية ولا تهمل في نفسك وصحتك لكي لا تزيد الأمور سوءًا.

برج الحوت

مهنيا: ابتعد عن الانفعالات لكي لاتخسر صفقة أو فرصة مهمة تسعى لها منذ وقت وهي على وشك التحقق.

عاطفيا: ابحث عن العلاقات المتوازنة وقدم للشريك أفضل ماعندك وحافظ على تفاؤلك وهدوئك هذه الفترة.

صحيا: عودة الألم في الرقبة والظهر بسبب وضع جلوسك غير المريح لفترات طويلة.