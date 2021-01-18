حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 18 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الإثنين الموافق 18 يناير والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: إلجأ إلى الواقعية والمنطق إذا أردت النجاح والدعم، وناقش بهدوء وثبات، ومع ذلك لا تسلط عليك الأضواء على الرغم من المسؤوليات الملقاة على عاتقك.



عاطفيًا: تستجد بعض الأمور العاطفية التي تبيّن لك حقيقة عواطفك ومدى الأمل في وصول علاقتك مع الطرف الآخر إلى قمة التفاهم والنجاح.

صحيًا: يستحسن تحديد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحيًا ومفيدًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.