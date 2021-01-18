حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 18 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الدلو اليوم الإثنين الموافق 18 يناير والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: تعيش يومًا جيدًا يحمل إليك أخبار مهمة على الصعيد المالي وتغيير في العمل يقودك إلى منصب جديد مهم.



عاطفيًا: تحب السيطرة على شريكك وتريده لنفسك فقط، لا تغار ولكن ما تملكه هو حب السيطرة على المحيطين بك، وخصوصا الشريك الذي تفضل أن يلازمك.

صحيًا: يهدّد أمر ما سلامتك ويواصل ما حصل معك سابقًا، وتتزوّد حيويّة كبيرة وعزيمة قوية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.